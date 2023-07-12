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Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 17-18 haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.