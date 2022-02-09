Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 ÖSYM sınav takvimini açıklamıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınavlarının ne zaman yapılacağı ve YKS başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi YKS sınavlarının hepsinin başvurusu aynı tarihlerde alınacak. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri ve YKS (TYT, AYT ve YDT) başvuru tarihleri