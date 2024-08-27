YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.