YKS ek tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ek tercihlerle şanslarını bir kez daha deniyorlar. ÖSYM tarafından açıklanacak olan ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler haberimizde...