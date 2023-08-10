YKS ek tercih ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih hakkı kaç tane ve neye göre yapılıyor?

YKS tercihleri yapıldı ve artık sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos ile 1 Eylül arasında gerçekleştirilecek olmasından dolayı tercih sonuçlarının bu tarihlerden önce açıklanması bekleniyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman sorusu ile ilgili bilgiler...