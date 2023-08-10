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        Haberler Gündem Eğitim YKS ek tercih ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih hakkı kaç tane ve neye göre yapılıyor?

        YKS ek tercih ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih hakkı kaç tane ve neye göre yapılıyor?

        27 Temmuz 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin ardından gözler ek tercihlere çevrildi. Konuyla ilgili olarak en çok; YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, kaç tercih hakkı var ve tercihler neye göre yapılıyor sorularının cevapları aranıyor. İşte, 2023 YKS ek tercihler ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:00
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        • 1

          YKS tercihleri yapıldı ve artık sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos ile 1 Eylül arasında gerçekleştirilecek olmasından dolayı tercih sonuçlarının bu tarihlerden önce açıklanması bekleniyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman sorusu ile ilgili bilgiler...

        • 2

          YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

          Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 4

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Kılavuza göre, tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapılacak. Tercih sürecinde artık son güne girilirken, ek tercihler de merak konusu olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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