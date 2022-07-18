Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden 2022 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Üniversite sınavını tam puan alarak tamamlayan kaç kişinin olduğu ve YKS birincilerinin çıktığı iller merak ediliyor. Peki, Bu yılın YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı?" İşte 2022 YKS birincisi hakkında merak edilenler...