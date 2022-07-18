Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
YKS birincisi belli oldu! YKS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı? ÖSYM 2022 YKS'de kaç kişi tam puan aldı, full çekti? Bu yılın YKS (TYT, AYT, YDT) Türkiye şampiyonu kim oldu?

YKS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı? ÖSYM 2022 YKS'de kaç kişi tam puan aldı?

18 - 19 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS birincisinin kim olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, "2022 YKS birincisi kim oldu, bu yıl kaç kişi tam puan aldı?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

18.07.2022 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden 2022 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Üniversite sınavını tam puan alarak tamamlayan kaç kişinin olduğu ve YKS birincilerinin çıktığı iller merak ediliyor. Peki, Bu yılın YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı?" İşte 2022 YKS birincisi hakkında merak edilenler...

  • 2022 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 2022 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. YKS birincilerinin isimleri ise henüz açıklanmadı. YKS birincisi olan öğrencilerin isimlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  • 2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ AÇIKLANDI!

    TYT birincisi:

    Kocaeli

  • AYT birincileri:

    Sayısal: Kayseri

    Eşit Ağırlık: İzmir

    Sözel: Kayseri

  • YDT birincileri:

    Almanca: İstanbul

    Arapça: İstanbul 

    Fransızca: İstanbul 

    İngilizce: Kocaeli

    Rusça: İstanbul

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.