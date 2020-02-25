Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "YKS başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" Sorusu araştırılıyor.

Öğrencilerin hayallerini kurdukları üniversite için büyük bir heyecanla bekliyorlar. Toplamda üç oturum şeklinde olacak olup TYT,AYT,YDT gibi kategorilere ayrılıyor. İşte tüm detaylar...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinde yapılır. ÖSYM (https://ais.osym.gov.tr)aday işemleri sitesine girilerek gerekli bilgiler tamamlanır.Aşağıda linki olan başvuru kılavuzundan gerekli bilgilemeler edinilir.

YKS KILAVUZU

YKS NE ZAMAN?

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te olacak. Sınav 135 dakika sürecek.

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te olacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te olacak. Sınav 120 dakika sürecek.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversite sınavına girecek olan adayların en geç 4 mart 2020 tarihine kadar gerekli ücret ödemelerini tamamlamaları gerekir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Herbir oturum için ayrı ücret ödenecek.TYT,AYT,YDT olmak üzere üç kategoride bulunan sınavlara 70'er lira ücret ödenecek.

ÖSYM'nin belirtmiş olduğu yerlerde gerekli ödemeler gerçekleştirilir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.