YKS başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 sınav takviminde başvuruların başlangıç tarihini duyurmuşu, YKS başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi YKS sınavları bir süredir TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. İşte YKS (TYT, AYT ve YDT) başvuru tarihleri