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YKS barajı kalktı! YÖK'ten son dakika açıklama geldi! 2022 TYT ve AYT puanı kaç oldu? Madde madde üniversite tercihi detayları

YKS barajı kalktı! YÖK'ten son dakika açıklama geldi! 2022 TYT ve AYT puanı kaç oldu?

Üniversite tercihlerinde baraj puanı kalktı mı? YÖK'ten gelen son dakika açıklamaya göre YKS baraj puanı kaldırıldı! Peki, 2022 üniversite tercihlerinde AYT ve TYT baraj puanı ne olacak? İşte YÖK'ten gelen açıklama sonrası SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde madde madde üniversite tercih süreci hakkında merak edilenler...

13.02.2022 - 10:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YKS tercihlerinde baraj puanı kaldırıldı! YÖK'ten son dakika açıklama geldi! ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu gece YKS başvurusu yapmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasına YKS sınavları baraj uygulamasında değişiklik yapılacağı duyuruldu. 

    Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

    Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

     

  • İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

    İşte 10 soruda Yükseköğretim Kurulunca, YKS'ye ilişkin kamuoyuna duyurulan yenilikler ve 2022 YKS Kılavuzu'ndaki bilgiler...

     

  • 1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

    2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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    Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

     

     

  • 2- Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

    Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

     

  • 3- Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak?

    TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

    SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

     

     

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