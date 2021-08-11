2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca YKS adayının tercih listelerini hazırlarken faydalanacağı 2021 YKS tercih kılavuzu erişime açıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ!

Son dakika haberine göre, YKS'de baraj düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız" dedi. Bahçeli taban puanlarının da düşürülmesini isteyerek "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

2021 TYT - YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin 29 Temmuz tarihli duyurusuna göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri 05 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ