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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? YKS tercih sonuçları tarihi

Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusu araştırılıyor. Üniversite (YKS) tercihleri 5 Ağustos 2021 itibarıyla başladı ve son dakika haberine göre YKS baraj puanı düşürüldü. Üniversite hayali kuran binlerce genç Üniversite YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte 2021 YKS tercih tarihleri

10.08.2021 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? YKS tercih sonuçları tarihi

Binlerce öğrenci 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Üniversite tercih sonuçları yine AİS üzerinden öğrenilebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.

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