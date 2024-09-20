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        Haberler Bilgi Yaşam YKS 3. ek tercih var mı 2024, yapılacak mı, ne zaman? ÖSYM YKS ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak? YKS ek tercihleri son durum gelişmeleri

        YKS 3. tercih var mı, olacak mı? ÖSYM 2024 YKS ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak?

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İkinci kez şanslarını deneyen adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Bu aşamada da herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayanlar, bir kez daha ek yerleştirme süreci olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''YKS 3. tercih var mı 2024?'' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM açıklamaları yakından takip edilirken bir yandan da üniversite boş kontenjanlar sorgulanıyor. Peki, 2024 YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:16
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        • 1

          YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştikleri üniversite ve bölümü öğrenen öğrenciler, üniversite kayıtları için geri sayıma geçti. 2. Tercih sürecinde de herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyenler ise yeni bir ek tercih süreci olacak mı merak ediyor. Bu kapsamda ''YKS ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, YKS 3. tercih var mı, olacak mı? İşte detaylar…https://sonuc.osym.gov.tr/

        • 2

          YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2024 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ‘’2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.’’ denildi.

          YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

        • 4

          Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

          Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        • 5

          YKS 3. TERCİH VAR MI, OLACAK MI?

          İki tercih sürecinde de herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, 3. tercih olup olmayacağını merak ediyor.

          YÖK tarafından açıklanan üniversite boş kontenjanlar listesinin bir kez daha değerlendirilip değerlendirilmeyeceği araştırılıyor.

          Ancak 2024 YKS 3. ek tercihleri hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. YKS 3. ek tercih işlemleri son olarak 2021 yılında yapılmıştı.

        • 6
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