Gözler YKS 3. ek tercih tarihlerinde!

YKS maratonu ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi. 19 Eylül tarihinde açıklanan ek tercih sonuçlarına göre hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen üniversite adayları, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bu yıl da YKS 3. ek tercihlerin olup olmayacağını araştırıyor. Peki YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...