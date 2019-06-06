06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YKS sınavı için artık son hafta. Öğrenciler için büyük heyecan başladı. ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini duyurdu. YKS sınavına girecek adaylara da sınav öncesi önemli duyuru yayımlandı. İşte YSK sınavı ile ilgili önemli detaylar...
YKS SINAVI NE ZAMAN? TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; 15 Haziran 2019 tarihinde 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı gerçekleştirilecek.
2019 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav oturumları nelerdir?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.
YDT hangi dillerde yapılacaktır?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS’de hangi testler yer alacaktır?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
2019-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?
TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika
AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika
YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika
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