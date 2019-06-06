06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM’nin geçen yılki verilerine göre 511 bin aday ilk oturumda elendi. Şüphesiz ki bu tabloda heyecan, panik ve kaygının rolü büyük. Milyonlarca çocuğun geleceği için dönüm noktası olan sınav, çocuklar kadar ailelerde de heyecan ve kaygı yaratıyor. Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yudum Akyıl ise başarının anahtarının kaygı kontrolü olduğuna dikkat çekiyor.
“ÇOCUKLAR 'OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİLİYORUM' DEMELİ"
Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar tarafından önemsendiğini ve rol model olarak kabul edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Akyıl, “Elbette anne ve babalar da sınav öncesinde kaygı duyabilir. Ancak unutmayın; siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız.
Bu kaygıyı çocuklarınıza yansıtmak yerine, onların olmadığı ortamlarda dostlarınızla ya da ailenizle paylaşmanız daha doğru olacaktır. Kaygı yönetimini sağlamak için size iyi geldiğini düşündüğünüz aktiviteler sayesinde odağınızı farklı alanlara çevirerek sakinleşebilirsiniz.
Sınava bu kadar kısa bir süre kalmışken çocuğunuza yardımcı olmanızın yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirerek motive etmekten geçer. Çocuklar algılarının maksimum düzeyde açık olduğu bu dönemde yansıttığınız güveni içselleştirip ‘olduğum gibi kabul ediliyorum’ diye düşünerek tam performanslarını ortaya koyacaktır” dedi.
ÖĞRENCİLERE 7 ALTIN HEDİYE
Öğrencilerin heyecanın etkisiyle bildikleri her şeyi unuttuklarını düşündüğünü aktaran Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl; “Yapamayacağım korkusu duymanız, bir aksilik olacakmış gibi hissetmeniz, kendinizi diğer öğrencilerle kıyaslamaya girmeniz çok normal. Fakat şunu unutmayın; sınav bir ölüm kalım meselesi değil ve sizler bugüne kadar elinizden geleni yaptınız” ifadelerini kullandı ve yedi temel tavsiyede bulundu.
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