Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM’nin geçen yılki verilerine göre 511 bin aday ilk oturumda elendi. Şüphesiz ki bu tabloda heyecan, panik ve kaygının rolü büyük. Milyonlarca çocuğun geleceği için dönüm noktası olan sınav, çocuklar kadar ailelerde de heyecan ve kaygı yaratıyor. Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yudum Akyıl ise başarının anahtarının kaygı kontrolü olduğuna dikkat çekiyor.