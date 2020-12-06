Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi!

DHA

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti. DHA'nın haberine göre 4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki çalıştırıcı servis odasına alındı. Vural`ın eşi Seda Vural yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.