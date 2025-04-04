Yılmaz Vural: Futbolcuların evlilikleri yürümüyor

BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Teknik Direktör Yılmaz Vural oldu.

"İŞLER ÇOK ÇİRKİNLEŞMEYE BAŞLADI"

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Yılmaz Vural; "Dünyanın en güvenilir ligi, İngiltere'de oynanıyor. Yaklaşık 4,5 milyar insan bu ligi izlemek için satın alıyor. Bizim ligimizi kardeş Azerbaycan bile izlemek için almıyor. Bilmiyorum, yöneten arkadaşlarımız hiç kendilerine sormuyorlar mı: 'Biz niye bunlar gibi yapamıyoruz? Eksiğimiz ne?' Sürekli hata yapmaya devam ediyorlar. Ve işi çok çirkinleştirmeye başladılar. Ekonomisiyle, tavrıyla, ilişkileriyle o kadar kötü bir duruma getirdiler ki bu, çıkışı olmayan bir yol. Kapatsan neredeyse daha iyi hale gelecek. Çünkü çok tehlikeli bir boyuta geldi."

REKLAM "FUTBOL TEHLİKELİ BİR HALE GELMEYE BAŞLADI" Yılmaz Vural, sözlerine Türk futbolunun yönetimi ve geleceği hakkındaki endişelerini dile getirerek devam etti; "Önemli bir sosyal olayı yönetirken, bunun önemini bilmeden veya bilerek ama kasıtlı mı yapılıyor diye insanın aklına geliyor. İnsan bu kadar düşüncesiz olamaz yani. Bizim rakiplerimiz İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya. Bunlarla yarışıyoruz. Bu adamların yaptıklarını yapın ya. Bu kadar kafa yormaya gerek yok ki. Stadyumlar halkın her kesiminin olduğu bir olay. Artık siyasal boyut kazanmaya başladı. İşte tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Yöneten arkadaşlardan ricam, Allah aşkına düşünün biraz ya, kötü gidiyor. 50 yıldır futbolun içindeyim. Ve ben Türk futbolunu kimin yönettiğini bilmiyorum. Siyaset mi, federasyon mu, kulüpler mi? Ama biriniz karar verin, 'ben yapacağım' deyin, diğerleri kalsın kenarda. Ona saygımız var ama üçünüz birden olmaz. Sizi kimin yönettiğini bilmediğiniz yerde sorun olur."

REKLAM "LİGİN İSMİ TÜRKİYE LİGİ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?" Yılmaz Vural, Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Türkiye dedikleri ligde 11 tane yabancı oynuyor. Hepsi yabancı oynayabilir müsaadesi var. Ligin ismi Türkiye Ligi, kimi kandırıyorsunuz..."

"FUTBOLCULARIN EVLİLİKLERİ YÜRÜMÜYOR" Aslı Şafak'ın sorusu üzerine Yılmaz Vural, futbolcuların evliliklerinin başarısız gitme nedenlerini şu şekilde açıkladı; "Futbolcuların evlilikleri başarısız gidiyor. Çünkü kadın ilgi ister ama siz gidiyorsunuz bir yerde iki ay kamp yapıyorsunuz, önemli günlerde yanında olamıyorsunuz. Bu, ancak çok dayanıklı bir eş bulursanız devam ediyor. Bu yüzden çoğunun ilişkileri bitiyor."

"MEZARIN BAŞINA GİDER ORADA ÖLÜRDÜM VE ÖLÜ YILMAZ İLE KONUŞURDUM"