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        Haberler Magazin Yıllık rutin kontrollerimiz için geldik - Magazin haberleri

        Yıllık rutin kontrollerimiz için geldik

        Kenan Doğulu ile Beren Saat, Nişantaşı'nda bir tıp merkezinde yaklaşık 3 saat kaldı. Çift, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:09
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bir tıp merkezinde yaklaşık 3 saat kalan Kenan Doğulu ile Beren Saat, çıkışta objektiflere yansıdı. Doğulu, sırt çantalı kombiniyle dikkat çekerken, Saat yine şıklığıyla dikkat çekti. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beren Saat; "Önemli bir şey yok, yıllık rutin kontrollerimiz için geldik, çok şükür sağlığımız gayet yerinde" diye konuştu.

        "GİZLİ KALSIN"

        Geçtiğimiz haftalarda 40'ıncı yaşını kutlayan Beren Saat, muhabirlerin; 'Doğum gününüz nasıl geçti?' sorusuna; "Çok güzel geçti, harikaydı" diye cevap verdikten sonra aracına binerken, Kenan Doğulu muhabirlerin;"Beren hanıma doğum günü hediyesi olarak ne aldınız? " sorusuna gülerek; "Söylenmez alınan hediye, söylemeyeyim şimdi gizli kalsın" cevabını verdi. Ünlü çift, daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.

        Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamış ve "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" sözleriyle eşine olan duygularını dile getirmişti.

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        #beren saat
        #Kenan Doğulu

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