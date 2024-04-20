Yıllar geçse de unutulmuyor, eskimiyorlar... Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
Kültür tüketimi değişen çağ ile birlikte değişti ve diziler artık tahmin ettiğimizden daha çok tükettiğimiz dijital ürünler haline geldi. Son yıllarda gündelik hayatımızın orta yerine kurulan dijital yayın platformları, televizyon kanallarıyla yarışırcasına yeni dizi projelerinin duyurusunu yayınlıyor. Ancak bunca yeni diziye rağmen bazı diziler hâlâ yıllara meydan okuyarak "en sevilenler" listesinde zirveye oturmayı başarıyor...
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Kimimiz hikayesine tav oluyor, kimimiz hayranı olduğu oyuncuyu görmek için açıyor, kimimiz şehir hayatının kaosundan kaçmak için gece dinlencesi niyetine izliyor... Sebebi ne olursa olsun, diziler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyor.
Son zamanlarda sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir şey var: Yıllar önce final yapan ama ne kadar zaman geçerse geçsin hala büyük bir hayranlıkla zilenen efsane diziler... Hem yayınlandığı dönemde hem de final yaptığı günden beri dijital platformlarda rüzgar estiren efsane dizileri sizin için listeledik...
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1 KADIN 1 ERKEK (2008-2015)
1997 Kanada yapımı Un gars, une fille dizisinin Türkiye uyarlaması olarak 2008 yılında seyirci karşısına çıkan 1 Kadın 1 Erkek dizisinin televizyonun sevilenleri arasına girmesi hiç uzun sürmedi. Romantik ve evlilik hayali kuran Zeynep ile romantizmden oldukça uzak Ozan'ın ilişkisini temel alan dizi kadın erkek ilişkilerine dair kült sayılacak bir yapım olmayı başardı.
2008 yılından 2015 yılına kadar toplam 416 bölüm, 8 sezon olarak yayınlanan 1 Kadın 1 Erkek dizisinin başrolünü Demet Evgar ile Emre Karayel paylaştı.
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AŞKI MEMNU (2008-2010)
Kaç sene geçerse geçsin Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri olacağı kesin olan yapımlardan biri de Aşk-ı Memnu. Kanal D ekranlarında 2 sezon ve 79 bölüm olarak yayınlanan dizi, oyuncularından prodüksiyona her alanda seyircinin sevgilsi olmayı başardı. Dizi tarihinin en iyi uyarlamaları arasında kabul edilen Aşk-ı Memnu'nun yapımcılığını Ay Yapım üstlendi.
Halit Ziya Uşaklıgil'in tartışmalı romanı Aşk-ı Memnu'nun o zamana kadarki tüm uyarlamalarını geride bırakan yapımda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu rol aldı.
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BİZİMKİLER (1989-2002)
Türkiye'nin özel televizyonlarla tanıştığı gibi hayatına dahil ettiği Bizimkiler dizisi bir şehir efsanesi gibi bugün de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugay Film ve Ar Ajans ortaklığı ile TRT1, Star TV ve Show TV'de 15 sezon kesintisiz yayınlanan Bizimkiler dizisi 459. bölümünde final yapmıştır ve Türk televizyonlarının en çok sezonuna sahip dizi olma ünvanını elde etmiştir.
Bir apartmanda yaşayan aileler üzerinden Türkiye sosyolojik yelpazesini mercek altına alan dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Engin Şenkan, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Savaş Dinçel ve Oktay Sözbir gibi oyuncular yer aldı.
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SÜPER BABA (1993-1997)
Adı anıldığı anda pek çok kimsenin yüzünde gülümseme oluşmasına neden olan Süper Baba dizisi hem yayınlandığı dönemde hem de sonrasında seyircinin sevgiyle takip etitği yapıumlardan biriydi. Toplamda 4 sezon ve 137 bölüm olarak yayınlanan Süper Baba'nın yapımcı koltuğunda başrolü de üstlenen Şevket Altuğ oturuyordu.
ATV'de yayınlanan Süper Baba, Çengelköy'de bir mahallede belirli bir işi olmayan Fiko'ya ve ailesine odaklanır. Yeni Türki'nün yaptığı müzikleriyle de hafızalarda yer alan Süper Baba'nın oyuncu kadrosunda Şevket Altuğ, Jülide Kural, Seray Gözler, Sümer Tilmaç, İsmet Ay, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.
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YABANCI DAMAT (2004-2007)
Türket İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yabancı Damat, Türk televizyonlarında alışılmadık bir temayla seyirci karşısına girdi: Türk-Yunan dostluğu, hatta akrabalığı! Türk bir kız ile Yunan bir gencin aşkıyla başlayan hikaye iki toplum arasındaki paylaşımı inceleyen Yabancı Damat dizisi zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla kısa sürede sevildi.
Toplamda 3 sezon ve 106 bölüm olarak yayınlanan Yabancı Damat dizisinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk, Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Arif Erkin, Zeki Alasya, Binnur Kaya, Mazlum Kiper, Ayla Karaca, Tülin Oral ve Yılmaz Gruda gibi usta isimler yer aldı.
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- 7
YAPRAK DÖKÜMÜ (2006-2010)
Dizi tarihinde edebiyat uyarlamalarının başarıdan başarıya koştuğu dönemin parlayanı kabul edeceğimiz Yaprak Dökümü yine Ay Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi bir ailenin dramını ekrana taşıdı.
Televizyon ekranlarının tekrarı en çok yayınlanan dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nün başrolünü Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir paylaştı. Efsane dizi 5 sezon ve 174 bölüm olarak yayınlandı.
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AVRUPA YAKASI ( 2004-2009)
Bugün 30'lu yaşlarını yaşayanların efsane dizi olarak tarif edeceği ilk dizilerden biri, şüphgesiz Plato Film yapımcılığı ile ekrana gelen Avrupa Yakası. Nişantaşı'nın yerlisi Sütçüoğlu ailesinin hikayesini kaleme alan Gülse Birsel bu diziyle televizyon tarihimize Bulhan Altontop gibi bir karakter kattı.
Toplamda 6 sezon ve 190 bölüm olarak yayınlanan dizide Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Yavuz Seçkin, Veysel Diker, Yıldırım Öcek, Engin Günaydın, Peker Açıkalın, Tolga Çevik, Hasibe Eren, Ata Demirer ve Sarp Apak gibi isimler yer aldı.
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GÜLBEYAZ (2002-2003)
Kazım Koyuncu'nun efsane şarkılarıyla akıllara kazınan Gülbeyaz dizisi Şevval Sam ve Nejat İşler'in başrolde yer aldığı bir Karadeniz dizisi olarak karşımıza çıktı. eyeQ prodiction imzasıyla seyirci karşısına çıkan Gülbeyaz dizisinde Karadenizli Demiroğlu ve Dursunoğlu ailelerinin üçüncü kuşak çocuklarının yaşladıkları bir aşkla barışması konu edilir.
Başrollerinde Şevval Sam ve Nejat İşler'in yanısıra Meral Çetinkaya, Kamran Usluer, Bora Ayanoğlu ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncuların da yer aldığı Gülbeyaz dizisi toplamda 1 sezon ve 26 bölümdür.
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HATIRLA SEVGİLİ (2006-2008)
Çemberimde Gül Oya'nın çok sevildiği Türk televizyonlarında birkaç yıl sonra bir başka dönem dizisi daha rüzgar estirdi: Hatırla Sevgili. Türkiye'nin iki darbe arasında sıkıştığı yılları odaklanan dizinin yapımcılığını Sis Yapım üstlendi.
2 sezon ve 68 bölüm olarak yayınlanan Hatırla Sevgili'nin kadrosunda Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık, Avni Yalçın, Engin Şenkan, Lale Mansur, Ayda Aksel, Belçim Bilgin, Ayfer Dönmez, Berk Hakman gibi isimler yer alıyor.
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HOW I MET YOUR MOTHER (2005-2014)
Friends severler bu maddede göz devirebilir ancak gerçeğpi yadsıyamayız: How I Met Your Mother, televizyon tarihinin efsanelerinden bir diğeri... Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan ve Cristin Milioti'nin yer aldığı How I Met Your Mother, Carter Bays ve Craig Thomas'ın "Haydi arkadaşlarımız ve New York'ta yaptığımız aptalca şeyler hakkında yazalım." demesiyle ortaya çıkmış bişr dizi.
Mimar Ted Mosby'nin çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmaya karar vermesiyle başlayan dizi toplamda 9 sezon ve 208 bölüm sürdü. How I Met Your Mother, Friends gibi sosyal medyada büyük hayran kitlelerine sahip olan dizilerden biridir.
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İKİNCİ BAHAR (1998-2001)
Türk sinemasının 2 efsanesi Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı İkinci Bahar, bugün hala popülerliğini kaybetmeyen dizilerden biri. Erler Film ve Most Production ortaklığı ile ekrana gelen dizi Kebapçı Ali Haydar ve iki çocuklu bir dul olan Hanım'ın hikayesine odaklanıyor.
Toplamda 3 sezon ve 37 bölüm olarak yayınlanan dizinin kadrosunda Türkan Şoray ve Şener Şen'in yanısıra Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay ve Ozan Güven gibi oıyuncular yer alıyor.
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SULTAN MAKAMI (2003-2004)
Başrollerinde Şevket Çoruh, Başak Köklükaya, Uğur Polat, Dolunay Soysert, Kerem Atabeyoğlu'nun yer aldığı Sultan Makamı dizisi yıldız oyuncu kadrosuyla akıllara kazınan dizilerin başında geliyor. Toplamda 1 sezon ve 26 bölüm olarak yayınlana Sultan Makamı dizisi tıpkı Yeditepe İstanbul ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi bir mahalle dizisi.
Avşar Film projesi olarak Kanal D'de yayınlanan dizinin senaryosu Ali Ulvi Hünkar'a ait.
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ÇEMBERİMDE GÜL OYA (2004-2005)
Çağan Irmak yönetmenliğinde, Afşar Film yapımcılığında seyirci karşısına çıkan Çemberimde Gül Oya, televizyon tarihinde adından söz ettiren dönem dizilerinden biriydi. 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik duruma eğilen dizi toplamda 40 bölüm sürdü.
Kendisi kadar müzikleriyle de akıllara kazınan Çemberimde Gül Oya dizisinin kadrosunda Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuba Büyüküstün, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi isimler yer aldı.
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FRİENDS (1994-2004)
Dünya dizi tarihi yazıldığında şüphesiz pek çok kişinin aklında zirve için aynı isim yer alacak: Friends. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yer aldığı Friends dizi final yaptığı günden beri bir televizyonb efsanesi.
Her kuşaktan hayranı bulunan Friends dizisi Manhattan'da yaşayan bir arkadaş grubunun ilişkilerine, hayatına ve onların ilişkileri üzerinden Amerikalı kentli yaşam rutinlerine eğiliyor.
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KAVAK YELLERİ (2007-2011)
Televizyon tarihinin en uzun soluklu gençlik dizilerinden biri olan Kavak Yelleri final yapmasının üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala en çok izlenen dizilerden biri. Tims Productions imzasıyla seyirciyle buluşan Kavak Yelleri İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan bir arkadaş grubunun hikayesi olarak başladı ancak bu arkadaş grubunun çocuklu yıllarına kadar uzandı...
Toplamda 5 sezon ve 170 bölüm olarak yayınlanan Kavak Yelleri'nin kadrosunda Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Mine Ergun Akça ve Sarp Apak gibi isimler yer aldı.
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SEİNFELD (1989-1998)
"TV Guide" dergisinin gelmiş geçmiş en iyi Amerikan TV şovu olarak seçtiği Seinfeld dizisi televizyon tarihinin zirvesine adını altın harflerle yazdıran yapımların başında geliyor. Larry David ve Jerry Seinfeld tarafından yaratılan Seinfeld dizisi yayınlandığı süre boyunca pek çok repliği ile Amerikalıların günlük hayatına yerleşmeyi başardı.
Toplamda 9 sezon süren Seinfeld dizisi kendisini "hiçbir şey hakkında bir şov" olarak akıllara kazıdı ve George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın hikayelerini ölümsüzleştirdi.
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ŞAŞIFELEK ÇIKMAZI ( 1996-1998, 2001)
Türkiye'nin özel televizyonlara alıştığı yıllara denk gelen Şaşıfelek Çıkmazı, Mahinur Ergun'un yazıp yönettiği bir mahalle dizisiydi. Mahalleden arkadaş olan 3 kadının hayatına odaklanan dizinin yapımcılığını Sinan Yaka üstlendi. İlk yayınlandığı dönemde yeterince ilgi görmeyen ama tekrarları yayınlanınca sevilen Şaşıfelek Çıkmazı'nın ikinci dönemi 2001 yılında Çağan Irmak tarafından çekildi.
Derya Alabora, Zuhal Gencer, Fikret Kuşkan, Füsun Demirel, Dilaver Uyanık, Suzan Aksoy, Mahperi Mertoğlu, Aysun Metiner, Hakan Tanfer gibi isimlerin oynadığı dizi özellikle bölüm konularına ve diyaloglara sirayet eden feminist bakış açısıyla akıllarda kaldı.
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SEX AND THE CİTY (1998-2004)
Candace Bushnell'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ekrana geldiği 6 sezonla televizyon efsanesine dönen Sex and the city, New York'ta yaşayan 4 yakın kadın arkadaşın hayatını konu ediniyor.
Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis ve Cynthia Nixon'ın başrolde yer aldığı Sex and the city, kadın erkek ilişkileri konusunda efsaneye dönen dizilerin başında yer alıyor.
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SİX FEET UNDER (2001-2005)
HBO efsanesi Six Feet Under, bugün pek çok kişinin en iyiler listesinde yer alan yapımlardan biri. Toplamda 5 sezon ve 63 bölüm süren Six Feet Under dizisi final bölümü sayesinde Variety dergisinin "En Unutulmaz Dizi Finalleri" listesinde kendine yer bulmayı başardı.
Başrolünde Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez, Mathew St. Patrick, Jeremy Sisto, Justina Machado ve James Cromwell'ın yer aldığı Six Feet Under, cenaze evi işletyen bir ailenin babalarının ölümünden sonra birbiriyle ve hayatla yüzleşmesini konu alıyor.
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YEDİTEPE İSTANBUL (2001-2002)
TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Yeditepe İstanbul dizi, bugün sosyal medyada en popüler olan dizilerden biri. Şiirsel diyalogları ve romantik sahneleriyle akıllara kazınan Yeditepe İstanbul, iflas edip intihar eden kocasının borçları yüzünden elinde bir şey kalmayınca İstanbul'un arka mahallelerinden birine taşınmak zorunda kalan Olcay'ın hikayesine odaklanır.
Toplamda 2 sezon ve 47 bölüm yayınlanan Yeditepe İstanbul'un kadrosunda Zuhal Olcay, Emre Kınay, Uğur Polat, Oktay Kaynarca, Meral Okay, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özgü Namal, nay Karacaoğlu ve Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor.
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