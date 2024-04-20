Yıllar geçse de unutulmuyor, eskimiyorlar... Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!

Kimimiz hikayesine tav oluyor, kimimiz hayranı olduğu oyuncuyu görmek için açıyor, kimimiz şehir hayatının kaosundan kaçmak için gece dinlencesi niyetine izliyor... Sebebi ne olursa olsun, diziler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir şey var: Yıllar önce final yapan ama ne kadar zaman geçerse geçsin hala büyük bir hayranlıkla zilenen efsane diziler... Hem yayınlandığı dönemde hem de final yaptığı günden beri dijital platformlarda rüzgar estiren efsane dizileri sizin için listeledik...