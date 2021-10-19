HABERTURK.COM

Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 219 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta yükselişine devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocak-eylül döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 23 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 68,15 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. Yılın ilk dokuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,49 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı, sırayla Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya takip etti.

EYLÜL’DE YÜZDE 56’LIK İHRACAT ARTIŞI

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yukarı yönlü ivmesi eylül rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 3,2 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 56,19 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü eylülde en fazla ihracatı 217 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdi. Romanya 199 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 194 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat odaklı sektör geçtiğimiz ay 204 ülkeye ürün satmış oldu. Yapı malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi bu ay da devam ettirdik. Yıl sonuna kadar sektör olarak tüm gücümüzle ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

İHRACATA DAYALI BÜYÜME

İhracat ile ilgili görüşlerini dile getiren Urfalılar şunları söyledi: “Büyüme, istihdam, gelir dağılımı gibi tüm bu ekonomik göstergelerin iyileşmesi hedeflerimize ulaşmak için ihracata dayalı bir büyüme şart. Bildiğiniz gibi güçlü, önemli ve üretken bir ekonomi olan Türkiye’nin potansiyelini sınırlayan en büyük sorunu dış ticaret açığı sorunu. İhracata dayalı bir büyümeyle tüm bu hedefleri aşacağımıza inanıyorum. Nitekim ihracata dayalı büyüme yolunda önemli adımlar atmaktayız. 2021 yılı 2. çeyrekte yakalanan yüzde 21,7 büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı 10,8 puan oldu. Sektör olarak ise son aylarda yükselen bir ihracat grafiğine sahibiz. 2020’de yaptığımız toplam ihracat 21,8 milyar dolar iken, 2021 ocak-eylül döneminde yaptığımız ihracat miktarı 23 milyar dolar. Bu performansımızı yılsonuna kadar koruduğumuz takdirde sektör olarak yeni bir ihracat rekoru kırmamız çok yakın. 2020 yılında yaptığımız ihracatla dünyada ilk 10’a girmeyi başarıp 9. sıraya yerleştik. Bu yaptığımız ihracatla Dünya Yapı Malzemeleri ihracatında yüzde 2,35 paya sahibiz. Payımızı ilk etapta 2012-13’lü yıllarda yakaladığımız yüzde 2,60 seviyelerine çıkarmalı, daha sonra nihai hedef olarak ise Dünya Yapı Malzemeleri ihracatında ilk 3’e girmeliyiz.”