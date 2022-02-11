Yılın 'En İyi Haber Radyosu Ödülü' Habertürk'e verildi

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Başarılı radyoları, radyo program ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde radyocu ve sanatçılar, ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ve engelli sporcuların elinden aldı.

Habertürk Radyo yılın 'En İyi Haber Radyosu Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Habertürk Radyo Sorumlu Müdürü Kenan Çelik aldı.

Çelik konuşmasında, "Habertürk Radyo bu ödülü 3 yıl içerisinde 2. kez alıyor. 958 bin kıymetli dinleyicimiz oy kullanmışlar, bunların içerisinde özellikle engelli, bana göre özel vatandaşlarımızın da oylarının olması bizim aldığımız bu ödülü bir miktar daha kıymetli hale getiriyor. Habertürk Radyo, bugün 58 ilde toplam 70 merkezde yayın yapıyor. Bu oylamada Habertürk Radyo'yu seçen tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.