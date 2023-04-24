SONER ARICA
Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı; 'Cumhuriyet Marşı'... Arıca, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan marşı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.
'Cumhuriyet Marşı'nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi.