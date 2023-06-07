Yıldız Tezcan'ın 'Esmerim', 'Hele Dadaş', 'Vur Sineme Öldür Beni', 'Erzurum Dağları', 'Aman Dünya Ne Dar İmiş', 'Mühür Gözlüm' ve 'Hastahane Önü İncir Ağacı' gibi eserleri seslendirdiği ilk plakları büyük ilgi gördü.
Birçok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay ile çalışan Yıldız Tezcan, İstanbul ve Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak yaklaşık 4 yıl radyoda çalıştı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya‘da 200'ün üzerinde plak yayınladı.
Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken Tezcan, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı.