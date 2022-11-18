Yıldız Kenter anıldı

Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının usta ismi Yıldız Kenter, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı.

Uzun zamandır mücadele ettiği akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 17 Kasım 2019'da 91 yaşında vefat etmişti.

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından getirildiği Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmişti.

Fotoğraf: AA