Yıldız Kenter 92 yaşında 0:00 / 0:00

Bugün, Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli payı olan, birçok oyuncu yetiştiren Yıldız Kenter'in yaş günü

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bugün, Türk tiyatrosunun ünlü sanatçısı Yıldız Kenter'in yaş günü. 11 Ekim 1928'de İstanbul'da doğan Kenter, yaptığı çalışmalarla tiyatroya adını kazımış biri olarak unutulmayacak sanatçılar arasında yer alıyor. Birçok oyuncunun yetişmesine büyük payı olan Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019'da 91 yaşındayken hayatını kaybetti. Aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi de olan Kenter'in hayatını ve çalışmalarını, aşağıdaki 'Yıldız Öğretmen' başlıklı 'Haftanın Portresi'nde okuyabilirsiniz.