Yıldız Kenter anılıyor

Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının usta ismi Yıldız Kenter, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor. Uzun zamandır mücadele ettiği akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 17 Kasım 2019'da 91 yaşında vefat etti. Sanatçının cenazesi Kenter Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından getirildiği Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."