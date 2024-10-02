Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım
Yıldız Çağrı Atiksoy, son zamanlarda yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu
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Yıldız Çağrı Atiksoy, gribal enfeksiyon salgınından nasibini aldı.
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38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, halsiz bir fotoğrafını paylaşarak; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yaşadığı sağlık sorununu ve grip salgınının zorluklarını takipçileriyle paylaştı.
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Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu kötüleşince hastaneye gidip serum taktırdı. Bu süreçte takipçilerine bilgi vermek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.
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Yıldız Çağrı Atiksoy; "En yoğun olduğum hafta... Bu hiç olmadı. Aşırı aşırı salgın varmış. Dikkat edin, pert ediyor insanı," notunu düşen yaşadığı zorlu süreci hayranlarıyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram