"NİKAH DAİRESİNE PEK YANAŞMADI!"

Evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade eden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Berk'e kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" demişti.

Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan ünlü oyuncu ise, "Hemen bir nikah dairesine götürüp, işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı" diyerek, gülümsemişti.