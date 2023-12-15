"DUALARINA GÖNÜL RAHATLIĞIYLE SIRTIMI YASLADIM"



Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızını kucağına alacağını duyurdu.

Bir hâyli neşeli olduğu görülen oyuncu, "Kız bebemiz geliyor. Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü... Rabb'im... Temennileriniz... Dualarınız bizimle olsun..." dedi.