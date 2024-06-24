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        Haberler Magazin Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira ile Gümüşlükte: Hem iş hem de tatil - Magazin haberleri

        Yıldız Asyalı: Hem iş hem tatil

        Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira ile Bodrum Gümüşlük'teki bir plajda görüntülendi. Güneşin keyfini çıkaran Asyalı, "Hem iş hem tatil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:20
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

        • 2

          Gümüşlük'teki bir plajda kızı ile görüntülenen Yıldız Asyalı, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

        • 3

          Kızı Ayşe Mira deniz üstünde şişme simit yatağında keyif yaptığı sırada annesi Yıldız Asyalı'dan ayran istedi. Asyalı, kızının bu isteğini kırmadı ve şezlongdan kalkıp kızının isteğini yerine getirdi.

        • 4

          Yıldız Asyalı, basın mensuplarını fark edince "Hem iş hem tatil" dedi.

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