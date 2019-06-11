Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

Ortak canlı yayın çağrısına her iki aday da olumlu yanıt verirken Binali Yıldırım, programın moderatörlüğü için deneyimli gazeteci Uğur Dündar'ı önerdi. Öneriye Ekrem İmamoğlu da sıcak yaklaştı. Ancak Dündar, kendisiyle ilgili tartışmaların ardından moderatörlüğü kabul etmeyeceğini bildirdi.