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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım hayvanları ve tarlaları vurdu! | Son dakika haberleri

        Yıldırım hayvanları ve tarlaları vurdu!

        Sivas'ta sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü. Şırnak'ta da buğday ekili araziler ile meralar yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:04
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        Yıldırım hayvanları ve tarlaları vurdu!
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi.

        Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Duran Uzun, koyunlarını arazide otlatırken sağanak başladı. Bu sırada sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın nedeniyle sürüde bulunan 38 koyun öldü. Ölen 38 koyunun, arazide açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

        ARAZİLER DE YANDI

        Şırnak'ta da düşen yıldırımlar nedeniyle çıkan yangınlarda, 360 dönüm buğday ekili arazi ile 200 dönüm mera zarar gördü.

        AA'da yer alan habere göre Cizre ilçesine bağlı Kocapınar, Yalıntepe, Şabani, Koçtepe ve Katran köylerinde, düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 360 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. İdil ilçesine bağlı Uğrak köyündeki merada da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin ve köylülerin ortak çabası ile söndürüldü. Bu yangında da 200 dönüm mera zarar gördü.

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        #şırnak
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        #haberler
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