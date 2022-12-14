Yılbaşında neden çam ağacı süslenir? İşte ülkelere göre yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı

YILBAŞI AĞACI NASIL POPÜLER OLDU?
İngiltere kraliyet ailesinin en etkileyici fertlerinden Kraliçe Victoria ve eşi Prens Albert'in 1846 yılında Noel Ağacı'na sarayda yer vermesi tüm dünyayı etkileyecektir.
Kraliçe her zamanki gibi iddialı bir yaklaşım sergilemiş; Noel ağacını oyuncaklar, şekerler, kekler ve patlamış mısırlarla donatmıştır. Dünyanın kalbini çocukların heyecanını kazanarak edinir Kraliçe Victoria ve bu sayede Noel Ağacı tüm dünyada popüler olur. Pagan kültürlerinde; ağaçlara tapılırken, ağaçların güneş tanrısının sembolü olduğuna, hayat ve doğurganlığına inanılırdı.