Yılbaşında neden çam ağacı süslenir? İşte ülkelere göre yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı

Yeni yılın sembollerinden biri haline gelen yılbaşı ağacı, Noel ağacı ya da Christmas ağacı olarak da adlandırılır. Işıltısı ve farklı yılbaşı ağacı süsleriyle çam ağacının görüntüsü göz kamaştırıcı bir hal alarak bambaşka bir görünüme ulaşır. Ağaç süslemek, Mısırlılardan Romalılara kadar uzanan Pagan ritüellerinden gelen bir gelenektir. Hristiyanlık inancından doğan ve bir gelenek haline gelen yılbaşı ağacı süsleme, birçok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? Peki bu içleri ısıtan, insanın gözünün gönlünün şenlendiği yılbaşı ağacı ne anlama gelir, çam ağacı neden süslenir? İşte yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı ve tarihçesi...