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Yılbaşında neden çam ağacı süslenir? İşte ülkelere göre yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı

Yılsonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı sardı. Işıl ışıl süslenen çam ağaçları, noel süsleri, hediyeler ve yılbaşını simgeleyen ne varsa yerlerini almaya başladı. İnsanın yeni yıla olan heyecanını ve umutları artarken göz kamaştıran yılbaşı ağaçları ise merak uyandırıyor. Her yıl aynı heyecanla süslediğimiz ve yılbaşının simgesi haline gelmiş çam ağaçlarının neden süslendiğini hiç düşündünüz mü? Peki neden başka bir şey değil de özellikle çam ağacı süslenir ya da ağaca renk katan süslerin bir anlamı var mı? Yılbaşı ağacının renkli öyküsü içinizi ısıtacak…

Giriş: 14.12.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni yılın sembollerinden biri haline gelen yılbaşı ağacı, Noel ağacı ya da Christmas ağacı olarak da adlandırılır. Işıltısı ve farklı yılbaşı ağacı süsleriyle çam ağacının görüntüsü göz kamaştırıcı bir hal alarak bambaşka bir görünüme ulaşır. Ağaç süslemek, Mısırlılardan Romalılara kadar uzanan Pagan ritüellerinden gelen bir gelenektir. Hristiyanlık inancından doğan ve bir gelenek haline gelen yılbaşı ağacı süsleme, birçok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? Peki bu içleri ısıtan, insanın gözünün gönlünün şenlendiği yılbaşı ağacı ne anlama gelir, çam ağacı neden süslenir? İşte yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı ve tarihçesi...

  • YILBAŞI AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ NEREDEN GELİR?

    Eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği olan yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, günümüze kadar devam etti. Noel ağaçları ise Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Ağaca değer verme ya da kutsal sayma Avrupalı paganlar arasında yaygındı. Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra, Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını Noel’de ağaçlarla donatma geleneği haline geldi.

  • Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule (ing. Yule-tide) ağacı konuyordu.

    Ortaçağ Almanya'sı Noel ağacı geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Ağaçlar aralık ayının 24'ünde evlere girer. Kırmızı elmalarla ve mumlarla süslenir. Böylece her evde, ağaçlar sayesinde minyatür 'Adem'in Bahçeleri' yaratılmış olur. 'Cennetin Ağaçları' evlere girer, inançlı ailelere umut olur.

  • Noel ağacı, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in doğumu ve dirilişinin simgesidir. Ağacın dalları ve çalıları ölümsüzlüğün bir amblemi olarak görülür ve İsa'nın çarmıhta giydiği dikenli tacı simgelediği söylenir.

  • YILDIZ YILBAŞI SÜSLERİNİN ANLAMI

    Genellikle insanlar Noel ağacı tepesinde parlayan bir yıldız kullanırlar. İnsanlar, yıldızın bilge adamlara Beytüllahim'deki İsa Çocuğuna rehberlik ettiği görüşünde. Melek, İsa'nın doğumunu haber veren melek olduğu söylendiği için ağaç tepesi olarak da kullanılır.

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