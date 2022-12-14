Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL YAPILIR?
Kokina tohumu alıp evde kendiniz yetiştirebilirsiniz. Az güneşli ortamlara bayılan kokina çiçeği hızla büyür. Onun için gölge ve serinlik vazgeçilmezdir.
Dikenleri can yakıcı olduğundan ormanlık alanda toplanması zor olur. Ancak ısrarla toplamak isteyenler korunaklı eldivenler takmalı.
Öte yandan dikenli yeşil yapraklar yapılır. Bu yeşil yapraklara kırmızı kokina tohumları takılır. Düşmemesi için ise bağlanılır. Çok çabuk solmazlar.
Kokina çiçeği kuruduktan sonra mor ve siyah renk alır. Bu tohumlarda saklanır.
Alternatif tıpta bu tohumlar çay yapımında kullanılır. Özellikle idrar söktürmede etkilidir.