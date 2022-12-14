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Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı da sarmaya başladı. Her yer yılbaşını simgeleyen süslerle dolmaya başladı. Yılbaşı ağaçları süslenirken kokina çiçeği de çiçekçilerin tezgahlarından alınmayı bekliyor. Peki, yılbaşı çiçeği kokina ne anlama geliyor ve nasıl yapılır?

Giriş: 14.12.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aralık ayının bitmesine az bir zaman kalmışken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı. Yeni yıl hazırlıkları hızlanırken yılbaşının temsili olan kırmızı tohumlu çiçek kokina tezgahlarda yerini almaya başladı. Eski bir inanışa göre kokina evdeki şansı artırır. Bu nedenle eski zamanlarda her evde giriş kısmına asılan kokina çiçeğinin yılbaşıyla özdeşleşmesi nasıl oldu?

  • YILBAŞININ SİMGESİ KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

    Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla içimizi açan kokina, adını Yunanca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokino'dan alıyor. Yeni yıla az bir süre kala şehirdeki bütün çiçekçilerin tezgahlarını süsleyen kokina yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan bitkiler arasında yer alıyor. Kokina, yeni yıl yaklaştığı dönemlerde yeşil kokina yaprakları arasına silcan adlı kızıl bir meyvenin bağlanmasıyla son halini alıyor.

  • Aralık ayının son günlerine yaklaşırken sıklıkla görmeye başladığımız kokina bu nedenle yılbaşı çiçeği olarak adlandırılıyor. Yeşil, ucu iğnemsi yapraklı dallar ile kırmızı taneler birleşince ortaya enteresan bir çiçek çıkıyor. Tarih olarak bakıldığında kokina eski İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandıkları bir bitki olarak biliniyor. Kokinanın kök ve yaprakları da Antakya bölgesinde idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor.

  • Kokina hakkında söylenen efsanelere göre bu çiçeğin mutluluk, huzur ve şans getireceğine inanılıyor. Bu yüzden de kokinanın yılbaşı çiçeği olarak adlandırılması şaşırtıcı değil. Rivayete göre eğer evinizdeki kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan aynı şekilde duruyorsa o zaman yeni bir ev satın alacağınız anlamı taşıyor.

  • Akdeniz iklimine özgü ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kokina çiçeği alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Efsanelere göre çok faydalı olan kokina çiçeğini yılın ilk günü evin girişine asarak şansı artırmış olursunuz. Küçük kırmızı tohumlardan oluşan bu çiçek, mayhoş bir koku yayar.

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