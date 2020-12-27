Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta, hangi gün başlıyor? Yılbaşı kısıtlaması kaç gün sürecek, hangi gün bitece

Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşına kaç gün kaldı? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 4 günlük yılbaşında sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşı hangi gün? İşte Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar...

YILBAŞI YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Yani yılbaşına 27 Aralık Pazar günü itibariyle 4 gün var. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alındığı için 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.