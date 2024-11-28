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        Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

        Yaklaşan yılbaşı öncesi İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi. Bir depoya düzenlenen baskında 28 bin litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:32
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        Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
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        İzmir'in Menemen ilçesindeki depo ve imalathaneye düzenlenen operasyonda 28 bin litre etil alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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