Hızla yayınlan korona virüsü kontrol altına almak adına 30 Kasım 2020'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni kısıtlama kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı kısıtlama kararlarına eklemeler yaptı. Peki Yılbaşı günü alkol satışı var mı? 31 Aralık - 4 Ocak günleri alkol (içki) satışı olacak mı?

Yılbaşında alkol satışı var mı? Yılbaşı yasağı hangi günler?

Yılbaşı yasağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler geçerli olmaktadır. Yılbaşı tatilinde alkol satışı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Bakanlığın daha önce yolladığı genelgeye göre; Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.