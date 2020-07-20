Yılan burcu diye bir şey var mı? Kadın-erkek yılan burcu özellikleri var mı?

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan pek çok haberde burçların tarihlerinin değiştiği ve yılan burcunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

NASA tarafından paylaşıldığı iddia edilen haberlerde, yıldızların dünyaya göre konumu değiştiği ve dolayısıyla burçların tarihlerinin de değiştiği belirtildi.

Yılda birkaç kez ortaya atılan ‘burçların tarihleri değişti’ iddialarının ardından 13. burç olduğu öne sürülen yılan burcunun özellikleri ve yılan burcunun tarihleri merak edildi. Peki astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklendiği öne sürülen ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine alan Yılan burcu var mıdır?

YILAN BURCU VAR MI?

Sosyal medyada yayılan ‘burçların tarihleri değişti’ haberleri NASA tarafından yalanlandı. NASA bir açıklama yayınlayarak astronomi ve astroloji birbirinden bağımsız olduğunu paylaştı.

Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında '13. burç diye bir şey var mı?' sorusunu yanıtladı ve Yılan burcunun var olup olmadığını anlattı. Ekşib'in açıklamasının bir kısmı şöyle:

"NASA’nın şu anda böyle bir açıklaması yok. İşin aslı burada bir bilgi karmaşası var. Gökyüzüne baktığımızda, dünyayı merkeze aldıktan sonra gökyüzünü hesaplamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki takımyıldızlar başka bir şey, burçlar başka bir şey. Ancak takımyıldızlar ile burçların isimleri aynı. Örneğin gökyüzünde Koç takımyıldızı var. Boğa takımyıldızı var. Burçlar ise bu takımyıldızlarının önünde, dünyaya baktığımızda olduğunu varsaydığımız, Zodyak kuşağı dediğimiz döngüyü işaret ediyor.

Takımyıldızların gökyüzündeki duruşlarında kapladıkları alan farklıdır. Bunlar 7 derece ile 45 derece arasında kendilerine yer belirlerler. Zodyak sistemindeki burçlar ise 30 derece ile sabitlenmiştir. Zaten 30 ile 12'yi çarptığınızda 360 dereceyi elde edersiniz. Buradaki karışıklık oradan geliyor. Güneş'in burca girmesi başka bir şeydir, takımyıldızına girmesi bambaşka bir şeydir. Yılan burcu diye bahsedilen burç aslında yılan burcu değil, yılan takımyıldızıdır. Bunu sanki burçmuş gibi yediriyorlar. Kimse Yılan burcu değil. Galiba aralık ayına oturtmuşlar onu. Öyle bir şey yok. 12 tane burç var, 13. burç yok."