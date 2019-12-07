Markanın SUV modeli Eclipse Cross’un 2019 model 4x2 Intense CVT versiyonu 100 bin TL kredi, 12 ay vade ve 0 faiz ile satışa sunuluyor. Eclipse Cross’ un diğer paketlerinde ise 70 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile satışa devam ediliyor.