Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yıkılan tarihi kilisenin taşlarında "Allah" yazısı

        Yıkılan tarihi kilisenin taşlarında "Allah" yazısı

        Karaman'ın kuzeyinde Karadağ'daki Binbir Kilise bölgesinde yapılan yüzey araştırmasında, üzerinde "Allah" yazısı yer alan 4 taş bulundu. Bölgede ekibiyle çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, "Böyle İslami bir form görmemiz oldukça heyecanlandırdı. Form ve yazı karakterinden ziyade işleniş ve iz açısından da eski olduğunu düşündürdü" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Konya-Karaman sınırında, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş volkanik Karadağ'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarih Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında çalışma yürütülüyor.

        • 2

          Onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındıran alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl başlatılan Karadağ Binbir Kilise'nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması'nda yeni buluntulara rastlandı.

          Yıkılan tarihi kilisenin kalıntıları arasındaki 4 taşta "Allah" yazısı olduğu belirlendi.

        • 3

          Mimiroğlu, AA muhabirine, İç Anadolu'daki antik kentlere ve yerleşimlere erken İslam döneminde (700-800'lü yıllar) fetih akınlarının düzenlendiğini söyledi.

          Tarihi vesikalar ve kaynaklardan bu bilgilere ulaşıldığını anlatan Mimiroğlu, ancak bunların arkeolojik izlerini bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

          Mimiroğlu, Yunanistan ve Türkiye'deki antik kentlerde erken İslam dönemine ait yazıların bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

          "İç Anadolu Bölgesi'nde de bu buluntuların bulunması gerekiyor çünkü sadece yazılar olarak değil, birçok yerde belki mescit, onun dışında mezar taşı gibi farklı kültür varlıklarının da izleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalara o gözle de bakıyoruz. 'Allah' yazılarının çıkması bizim için 'Acaba bu döneme ait bir iz mi?' diye kuşkulandırdı. Bunun yorumlanması uzmanlık alanı gerektiriyor çünkü belirli bir tarih yok. Bundan dolayı farklı disiplinlerdeki hocalarımızla bu bilgileri alıyoruz. Ekibimizde farklı disiplinlerde hocalarımız var. Bu hocalarımızın da katkılarıyla elimizdeki belge ve bilgilerin incelenmesiyle net sonuçlara ulaşabileceğiz."

        • 4

          Kilise yapısının taşlarına Arapça yazıyla işlenmiş 4 ayrı "Allah" lafzının envantere kaydedildiğini ifade eden Mimiroğlu, şöyle konuştu:

          "Yapısı itibarıyla büyük bir kilise, yıkılmış. 1900'lerin başında biraz daha sağlam olmakla beraber bugün büyük oranda yıkılmış. Yani antik dönem yazıtları, şekilleri... Böyle İslami bir form görmemiz oldukça heyecanlandırdı. Form ve yazı karakterinden ziyade işleniş ve iz açısından da eski olduğunu düşündürdü. Bu bağlamda ve oldukça kırsal bir alanda bulunması, birden fazla örnek olması, bu eserlerin erken İslam dönemine ait olabileceği ihtimalini akla getirdi. Bölgedeki çalışmalarımızı, incelemeleri daha da netleştirdik, tespitleri yaptık. Şimdi verileri uzman hocalarımızla değerlendirme aşamasındayız."

          Mimiroğlu, araştırmaya destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karaman Belediyesi, Karaman Tanıtım Platformu ve kentin ileri gelen sanayicilerine teşekkür etti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Habertürk Anasayfa