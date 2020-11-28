'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Özşener, kendisini şu sözlerle anlattı:

Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm. Deli tabanım daha özgürleştirici bir şey. Benim için kaşifler, mucitler de öyle. Herkesin bakışlarının dışında bir şeyler yaptılar. Delilik bu açından kıymetli.