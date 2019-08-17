17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında, Türkiye'de hizmete alındığı günden itibaren bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.
Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğu ile 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açılan YHT hattı ile tanıştı. Böylece, Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü.
Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.
Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu taşındı.
Günlük yolcu ortalamalarına bakıldığında, Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 200 yolcu seyahat etti.
EN ÇOK AKRABA ZİYARETİNE, İŞE VE TATİLE GİDİLDİ
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yılda en az iki kez yaptırılan ankete göre, Türkiye genelinde YHT'leri tercih eden yolcuların seyahat amaçlarına bakıldığında, yüzde 27,8 ile "akraba ziyareti" ilk sırada yer aldı. Yolcuların yüzde 18,9'u iş ziyareti, yüzde 18,9'u tatil ve turizm, yüzde 13'ü diğer amaçlar, yüzde 11'i okula ulaşım, yüzde 7,4'ü işten eve evden işe ulaşım ve yüzde 2,6'sı sağlık kurumuna ulaşım için YHT'yi kullandı.
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI YÜZDE 46 İLE İLK SIRADA
Eğitimlerine göre yolcuların yüzde 46,1'ini lisans, yüzde 15,3'ünü lise, yüzde 4,3'ünü ilköğretim, yüzde 10,5'ini ön lisans, yüzde 17'sini yüksek lisans, yüzde 0,8'ini okuryazar ve yüzde 5,6'sını ise doktora mezunları oluşturdu.
Bu yolcuların yüzde 29,3'ü kariyer meslek grubu, yüzde 20,7'si öğrenci, yüzde 11,7'si memur, yüzde 7,9'u emekli, yüzde 6,8'i işçi, yüzde 4,9'u iş adamı, yüzde 4,7'si esnaf ve yüzde 3,3'ü de ev hanımı.
Yaş profiline bakıldığında da yolcuların yüzde 32,8'ini 26 yaş altı, yüzde 60'ını da 26-37 yaş grubu oluşturdu.
GENEL MEMNUNİYET ARTTI
Anket sonuçlarına göre, yolcuların YHT hizmetinden genel memnuniyeti de yüzde 98,9 oldu. Bu oran geçen yıl yapılan anketlerde yüzde 97,4'tü.
Yolcuların YHT seyahati sırasında yiyecek ve içecek servisinden yararlanma oranındaki artış da dikkati çekti. Yiyecek ve içecek servisinden yararlanan yolcu oranı, YHT'nin ilk hizmete girdiği döneme göre yüzde 55,9'dan yüzde 63,1'e çıktı.
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