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TCDD Taşımacılık, bu ayın ilk günlerinden geçerli olmak üzere YHT bilet fiyatlarıyla ilgili önemli bazı adımlar attı. Önce, business class biletleriyle ilgili düzenleme yapıldı. 3 Ocak’tan geçerli olmak üzere “business class” indirimleri tümüyle kaldırıldı.
Ardından, sürekli aynı hatta yolculuk edenlerin (örneğin Ankara-Eskişehir ya da Ankara-Konya arasında) kullandığı çoklu gidiş-dönüş olanağı sağlayan biletlerdeki fiyat avantajı ortadan kaldırıldı ve bu biletlere uygulanan indirimler önemli ölçüde kısıldı. Bu düzenleme sonrasında yeni tarifeler de uygulamaya girdi.
TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ
TCDD Taşımacılık’ın, bu adımı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bilet fiyatlarıyla ilgili “fahiş zam” tepkisi gündeme geldi. TCDD de “adil tarife” için “indirimlerde düzenleme” yapıldığını, abonmanlara uygulanan indirimlerin kısıldığını ifade etti.
YENİ BİR ADIM VAR MI?
Peki, bu tartışmalar sonrasında bilet fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı? Demiryolu ile yolcu taşımacılığında izleyen günlerde atılacak adımlar neler?
HABERTÜRK, TCDD yönetiminin nabzını tuttu. Tek tek yanıtlayalım:
- YENİ TARİFELERDE DEĞİŞİKLİK YOK: Gerek business, gerekse de abonmanlarla ilgili yeni tarifelerde, eskiye dönüşü içeren bir adım söz konusu değil.
- 350 BİN KİŞİ: Yeni tarifeler, yıllık 7 milyon dolayında YHT yolcusunun 350 binini ilgilendiriyor. Bunların bir bölümünün üniversite öğrencisi, bir bölümünün de memur ya da işçi olduğu (örneğin Ankara’da oturan ve Eskişehir’de okuyan ya da çalışan) belirtiliyor.
- ZARARI DÜŞÜRME HEDEFİ: TCDD Taşımacılık, yıllık 1 milyar TL düzeyinde olan zararını kademe kademe azaltmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda yolcu sayısını artıracak yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Özellikle iş insanlarının tercih ettiği “business class”ta hizmet kalitesinin artırılması öngörülüyor.
- TARİFEDE YENİ SÜRPRİZLER VAR MI? YHT bilet tarifelerinde yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Yemek servis kalitesindeki artış sonrasında “business class” bilet fiyatlarında artışa kesin gözüyle bakılıyor.
- ALMANYA’DAN GELEN TRENLER: Alman Siemens, TCDD Taşımacılık’a, siparişini verdiği 12 YTH’den 2’sini teslim etti. Testler, devam ediyor. Söz konusu trenlerin, mayıs ayında hizmete verilmesi planlanıyor. Trenlerden birinin, Ankara-İstanbul arasında sefer yapması bekleniyor.
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