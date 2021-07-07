Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kalabalık kız arkadaş grubu ile birlikte bir mekanda oturan Dikinciler, kendisini görüntüleyen muhabirlere poz verdi.

Keyifli halleri ile dikkat çeken 51 yaşındaki Dikinciler, "Hepimiz böyle dost masalarına hasret kaldık. Önlemlerimizi alarak kahve molası verdik" ifadelerini kullandı.