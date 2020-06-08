Biz hem kendimiz, hem de çevremiz için dikkat etmeye devam edeceğiz ama bir yandan da yaşamaya devam edeceğiz. İnsanların eskisi gibi ekmeklerini rahat bir biçimde kazanmasını bekliyoruz. Ben şu meslek, bu meslek diye ayırmıyorum. Bu dileğim tüm meslekler için. Lütfen kurallara uyalım.