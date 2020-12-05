Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Yetkin Dikinciler, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Dikinciler, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yürüyüşe çıktığını belirtti.

51 yaşındaki oyuncu, koronavirüs konusunda insanlara seslenerek maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

"20 YILDIR BURADAYIM"

Yetkin Dikinciler, Cihangir aşığı biri olduğunu ifade ederek "20 yıldır buradayım. Her zaman sokakta görebilirsiniz" dedi.