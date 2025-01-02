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        Haberler Magazin Yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Ayasofya Camii'nde - Magazin haberleri

        Alexis Fawx, Ayasofya Camii'nde

        ABD'li yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, İstanbul'u gezmeye devam ediyor. Fawx'ın son durağı Ayasofya Camii oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:02
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        • 1

          Alexis Fawx, iki hafta önce İstanbul'a geldiğini duyurmuştu. İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya da giden Alaxis Fawx; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim" demişti.

        • 3

          ABD'li yetişkin film yıldızı, İstanbul'a döndü ve Tarihi Yarımadayı gezdi.

        • 4

          Ayasofya Camii'ni gezen Alexis Fawx, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

        • 5

          Alexis Fawx; "Sultanahmet Meydanı'nda dolaşırken zaman ayırıp Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettim. Her ikisi de çok güzel. Huzurlu ve tarih açısından çok zengindi. Mimari kesinlikle nefes kesici. İnsanların toplanıp dua etmesi için gerçekten muhteşem bir yer. Çok minnettarım" dedi.

        • 6

          Alexis Fawx ayrıca; "Açıkça yazılmış kıyafet kuralları vardır. Bir misafir olarak kesinlikle memnuniyetle uydum. Bu sadece saygılı olmaktır. Günün sonunda hepimiz insanız. Herkese açık olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyayı daha iyi anlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        • 7

          Öte yandan Alexis Fawx, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada 'Göbek Reis' olarak bilinen Yasin Cengiz ile de buluşmuştu.

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