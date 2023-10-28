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        Haberler Yaşam Yetimhanede 'Şeytan'ın çocuğu' deniyordu! Evlat edinildi ve bir balerin oldu

        Yetimhanede 'Şeytan'ın çocuğu' deniyordu! Evlat edinildi ve bir balerin oldu

        Michaela, yetimhanede büyürken vitiligo rahatsızlığından kaynaklanan beyaz izleri nedeniyle "Şeytan'ın çocuğu" olarak adlandırılıyordu. Ancak küçük kız harika bir aile tarafından evlat edinildi ve hayallerinin peşinden giderek başarılı bir balerin oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:28
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        • 1

          Michaela DePrince, 1995 yılında Sierra Leone'de doğdu. Ailesi ona Mabinty adını verdi ama iki ebeveyn de öldükten sonra amcası onu bir yetimhaneye gönderdi.

          Bir röportajında ​​yetimhanedeki hayatını şöyle anlatıyor: Bize 1'den 27'ye kadar isim verdiler. 1 yetimhanenin en sevdiği, 27 ise en sevmediği çocuğuydu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Michaela, vitiligo adı verilen bir cilt rahatsızlığına sahip olduğu için 27 numaraydı. Farklı olduğu için yetimhanede ona "şeytanın çocuğu" deniyordu.

          Küçük kız teselliyi en yakın arkadaşında buldu. Onun da adı Mabinty'ydi ve 26 numaraydı. Her iki kız da şarkı söylemeyi, oyun oynamayı ve evlat edinilselerdi hayatlarının nasıl olacağına dair birbirlerine hikâyeler anlatmayı seviyorlardı.

        • 3

          Bu arada New Jersey'de yaşayan Elaine DePrince adında bir kadın, Afrika'dan bir çocuk evlat edinmenin hayalini kuruyordu. Michaela'nın arkadaşı Mabinty'yi evlat edinme planları vardı. Ancak iki tane aynı isimde çocuk vardı ve yetimhane, Elaine'e ulaşıp hangi çocukla ilgilendiğini sordu.

        • 4

          Daha sonra Elaine, diğer Mabinty'nin cilt rahatsızlığı nedeniyle 12 aile tarafından reddedildiğini öğrendi. Bu açıklamanın ardından bir an bile tereddüt etmedi ve iki kızı da evlat edinmeye karar verdi.

        • 5

          O zamanlar yetimhanedeyken Michaela, bir gazetede bulduğu balerin resminden çok etkilenmişti; profesyonel bir dansçı olma hayalini kurmaya başladı. Ailesi onun hayallerini gerçekleştirmek için kızına her şekilde destek çıktı.

        • 6

          Dans dersleri ve zorlu bir süreç sonrasında 17 yaşındayken New York City'deki Harlem Dans Tiyatrosu'nda performans sergileyen en genç balerin oldu. Daha sonra Hollanda Ulusal Balesi'ne dâhil oldu.

        • 7

          Michaela'nın kendi rol modeli var; ilk siyah Amerikalı balerinlerden biri olan Lauren Anderson. Genç kadın kendi hayat hikâyesini anlatan otobiyografik bir kitap yazdı ve şimdi Madonna, Michaela hakkında bir film yönetme isteğini dile getirdi ve balerinin yolculuğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını itiraf etti.

        • 8

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Michaela DePrince Facebook ve Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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