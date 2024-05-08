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        Haberler Magazin Yeşim Erçetin, eşinin ölümüyle ilgili açıklamasını değiştirdi - Magazin haberleri

        Yeşim Erçetin, eşinin ölümüyle ilgili açıklamasını değiştirdi

        Bir dönem Türkiye'de model ve şarkıcılık yapan Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylemişti. Erçetin, eşinin vefatıyla ilgili 'şüpheli ölüm' iddialarının konuşulması üzerine ölümü nedeni hakkında yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:00
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        • 1

          Yeşim Erçetin, Fevzi Kardeseci ile iki yıl önce ABD'nin Miami kentinde evlenmişti. Erçetin, geçtiğimiz pazar günü eşini kaybettiğini duyurdu: Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük.

        • 2

          Yeşim Erçetin, bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle Fevzi Kardeseci’den boşanacağını dile getirerek şunları söylemişti; "Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı. Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana ‘Uğursuz geldin’ dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup ‘Bir tane çarparım kafan camdan çıkar’ dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."

        • 3

          Bir süredir ayrı olan çiftten Yeşim Erçetin, eşinin duş alırken düşüp hayatını kaybettiğini söylemişti. Karadesici’nin ölümü hakkında, 'Şüpheli ölüm' yorumları yapıldı. İddiaların ardından Erçetin, Fevzi Kardeseci'nin ölümüyle ilgili yeni bir açıklamada bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.

        • 4

          Peki Yeşim Erçetin, eşinin ölüm nedenini başta neden bir banyo kazası olduğunu söylemişti?
          Yeşim Erçetin'in söylediğine göre; Fevzi Kardeseci'nin kardeşi, gerçek ölüm nedenini açıklamasını istememiş.

          Yeşim Erçetin, boşanma kararı aldığı Fevzi Kardeseci'nin ölümünün şüpheli olduğuna dair düşüncelerin oluşmasıyla kendisinin de zan altında kalmasıyla gerçek ölüm nedenini açıklamak zorunda kaldığını belirtti.

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