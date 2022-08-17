İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerde 5 bin yıllık keşif!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.
İZMİR'İN İLK İNSANLARININ YAŞADIĞI YERLERDEN BİRİ!
DHA'nın haberine gör çalışmalarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti.
Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde bu kez 5 bin yıllık mermer idol bulundu.
"BATI, MERMERİ ÇOK İYİ KULLANIYOR"
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Çanakkale'de Hektor ve Aşil'in savaştığı Truva Antik Kenti'ne birçok yönden benzerliğiyle öne çıktığı belirtilen İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde bulunan mermer idolle ilgili bilgi verdi.
"YASSITEPE TRUVA İLE BENZEYEN TİCARİ BİR MERKEZ"
Doç. Dr. Derin, "Yassıtepe'de yaptığımız çalışmalarda, günümüzden 5 bin yıl öncesinin, İzmir'in ticari kentleşme yerinin alanını kazıyoruz. Bugüne kadar burada ticari ve dini açıdan birçok bulguya rastladık. Bunlardan biri de bu yıl bulduğumuz mermer bir idol. Batı uygarlığına özgün bir eser. Taşınabilir bir obje. Neolitik dönemden beri süregelen ana tanrıça tapınımının süregelen bir devamı. Bu nedenle önemli.
Yassıtepe Höyüğü merkezi kentleşme anlamında ilk kurulan yerleşimlerden biri. Truva ile benzeyen ticari bir merkez. Truva ile idolleri, çanak çömlekleri, gelenekleri benziyor. Son bulduğumuz 6-7 santim boyunda, birkaç santim inceliğinde bir eser. Batı uygarlığı mermeri çok iyi kullanıyor. Bu mermeri de tanrıça haline getirip, yanında ya da evinde bereket ve sağlık getirsin diye bulundurmuş" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!