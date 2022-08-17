İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerde 5 bin yıllık keşif!

DHA'nın haberine gör çalışmalarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti.

"YASSITEPE TRUVA İLE BENZEYEN TİCARİ BİR MERKEZ"

Doç. Dr. Derin, "Yassıtepe'de yaptığımız çalışmalarda, günümüzden 5 bin yıl öncesinin, İzmir'in ticari kentleşme yerinin alanını kazıyoruz. Bugüne kadar burada ticari ve dini açıdan birçok bulguya rastladık. Bunlardan biri de bu yıl bulduğumuz mermer bir idol. Batı uygarlığına özgün bir eser. Taşınabilir bir obje. Neolitik dönemden beri süregelen ana tanrıça tapınımının süregelen bir devamı. Bu nedenle önemli.

Yassıtepe Höyüğü merkezi kentleşme anlamında ilk kurulan yerleşimlerden biri. Truva ile benzeyen ticari bir merkez. Truva ile idolleri, çanak çömlekleri, gelenekleri benziyor. Son bulduğumuz 6-7 santim boyunda, birkaç santim inceliğinde bir eser. Batı uygarlığı mermeri çok iyi kullanıyor. Bu mermeri de tanrıça haline getirip, yanında ya da evinde bereket ve sağlık getirsin diye bulundurmuş" dedi.